Nat Open Tuinenweekend

DREMPT – Voor het achtste jaar is door het Toeristisch Informatiepunt Drempt, Hummelo, Keppel wederom een Open Tuinenweekend georganiseerd. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus konden bezoekers volop genieten en inspiratie opdoen in tuinen van particulieren en natuurgebieden. In de gemeente Bronckhorst liggen veel mooie tuinen en natuurgebieden die prachtig zijn om doorheen te wandelen en te bekijken. De door particulieren opengestelde tuinen geven veel weer over de eigenaren die bezoekers graag over de bijzonderheden van hun tuin vertellen. De natuurgebieden zijn een bezoek of een wandeling ook meer dan waard. Helaas was het weekend heel wisselvallig wat het weer betreft en zeker de zondag zal veel mensen die van plan waren te gaan kijken hebben doen besluiten om toch maar thuis te blijven. Ars Longa in Achter Drempt was ook te bezoeken, maar zoals op de foto al te zien lieten bezoekers het vanwege het slechte weer afweten.

Foto: Hanny ten Dolle