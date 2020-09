Najaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor Ethiopië

REGIO – Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiezaterdagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Alle acties in het voorjaar zijn geannuleerd, maar in het najaar gaat de organisatie weer aan de slag. Deze keer is er gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van schoon water en sanitair.

Nu de verspreiding van het virus enigszins onder controle lijkt en de overheid de maatregelen steeds meer versoepelt, wil Stichting Sam’s Kledingactie weer een inzameling in het najaar organiseren. Temeer omdat de situatie in Ethiopië door het COVID-19 virus steeds nijpender wordt, wil de organisatie juist een stap extra doen om de mensen daar te helpen.

Goede hygiëne speelde altijd al een grote rol in de noodhulp- en gezondheidszorgprojecten van Cordaid, die Sam’s Kledingactie met de opbrengst van haar acties financieel steunt. Cordaid zorgt voor sanitair en waterpunten waar mensen hun handen kunnen wassen en ze geven voorlichting aan jong en oud. Deze gebruikelijke activiteiten zullen alleen maar een nog grotere rol gaan spelen de komende tijd.

De stichting denkt dat een inzameling, met inachtneming van alle door de overheid op dit moment geldende maatregelen op het vlak van hygiëne en afstand houden op een veilige manier mogelijk is. Daarom is een nieuwe landelijke actieperiode gepland van 7 september tot en met 11 november. een overzicht van alle inzamellocaties en -data zijn begin september te vinden op www.samskledingactie.nl.