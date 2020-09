Naailes in modecafé

DOESBURG – In het modecafé in Doesburg wordt twee keer per week naailes gegeven. Op dinsdagavond is de les van 19.30 tot 21.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur. Deelnemers kunnen een eigen outfit leren maken, kleding pimpen of eerst leren omgaan met de naaimachine en het overnemen van patronen uit vakbladen. Er kunnen ook mondkapjes, herinneringskussens, tassen en schorten gemaakt worden. De kosten voor de naailes bedragen 4 euro per keer, inclusief koffie en thee. Er wordt op 1,5 meter afstand gewerkt in een goed geventileerde ruimte in het gebouw van het Leger des Heils aan de Zandbergstraat 15 in Doesburg.