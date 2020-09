Naaiatelier zoekt ruimte in Doesburg

DOESBURG – Het naaiatelier voor anderstaligen in Doesburg is op zoek naar een nieuwe ruimte van 70 vierkante meters met voldoende ramen om te ventileren. Het atelier moet half september uit het pand aan de Ooipoortstraat 41 in Doesburg.

Het naaiatelier is in gesprek met de gemeente; ze is ook op zoek naar opslag voor de naaimachines. “We hebben al veel panden bekeken maar dat bracht geen oplossing. We krijgen geen subsidie of andere financiële ondersteuning van gemeente of overheid en dit is een particulier initiatief”, aldus de organisatie.

Het naaiatelier wil anderstaligen de Nederlandse taal leren, gewoonten en gebruiken bijbrengen, wegwijs maken in onze complexe maatschappij en uiteraard hun talent ontwikkelen voor het leren naaien op een naaimachine. Maar ook breien, haken en borduren zijn mogelijkheden.

Het team van vrijwilligers bestaat uit gepensioneerden, mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben en uitkeringsgerechtigden, maar ook mensen die nog werken en daarnaast vrijwilligerswerk doen. De komende drie weken is er nog uitverkoop. Zo worden er mondkapjes verkocht, duurzame vlaggenslingers, kussens, stoffen en fournituren.

antoinette.hovingh@gmail.com