Muziekfestival in plaats van kermis

BRUMMEN – In de tuin van de Vrolijke Frans in Broek (Brummen) werd zondag een muziekfestival gehouden als alternatief voor de Broekse kermis die vanwege corona niet kon doorgaan. Er traden verschillende (regionale) bandjes op bij de Vroolijke Frans. Bezoekers konden lekker onderuit zitten met een glaasje en een rustig muziekje, unplugged als het ware. Zanger/gitarist Han Lebbink en de band Lenny & the Tramps traden op. Lebbink liet een mix van horen van herkenbare ballads en popclassics. Zo kwamen onder andere J.J.Cale, The Eagles, Santana, The Police, De Dijk en Guus Meeuwis voorbij. Lenny & theTramps stond op het podium met een mooie mix van southern rock, rock & roll en blues met funk-invloeden.

Foto: Han Uenk