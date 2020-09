Museum De Middelste Molen weer open

LOENEN – De ambachtelijke papierfabriek en museum De Middelste Molen aan het Kanaal Zuid in Loenen is weer open. In het oude fabriekje, dat dateert uit 1662, wordt nog steeds zoals vroeger, deels op waterkracht papier geproduceerd. Dagelijks leiden gidsen de bezoekers rond door het oude fabriekje. Kort geleden kreeg het museum een nieuw bezoekerscentrum.

Bestuur en rondleiders handelen geheel coronaproof. Iedereen is weer welkom. Het aantal bezoekers dat veilig rondgeleid kan worden bedraagt zeven per half uur. Het is daarom noodzakelijk om van tevoren een plekje reserveren. Dit kan via www.demiddelstemolen.nl