Mooie routes in Oost-Veluwezoom op zak

REGIO – In de gratis IVN route-app zijn diverse wandel- en fietsroutes aan de Veluwezoom opgenomen. Bezoekers kunnen hiermee het gebied de Oost-Veluwezoom ontdekken, dat loopt van Rozendaal tot aan Dieren. Daarnaast bevat de app routes in andere gebieden in het land.

De routes zijn gemaakt door IVN-vrijwilligers van lokale IVN-afdelingen. Zij kennen de bijzondere verhalen en de mooie plekken in de buurt en delen die graag met anderen. Bijna 50 lokale IVN-afdelingen werken mee aan de app en inmiddels bevat deze al ruim 230 wandelingen en fietsroutes.

De routes wijzen niet alleen de weg, maar geven de fietser of wandelaar onderweg informatie over het gebied waarin ze zijn. Zo worden ze op de hoogte gebracht van zowel de natuur- als de cultuurhistorie en leren zij de omgeving kennen.

De wandel- en fietsroutes zijn geschikt voor verschillende doelgroepen, ervaren en actieve mensen, ouderen, kinderen of volwassenen. De afstanden variëren van 1 tot 36 kilometer. Er kan worden gezocht op diverse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld bloemen en planten, paddenstoelen, insecten, landschap, vogels, water, stad, heide, een rolstoelvriendelijke route of een speurtocht voor kinderen.

De IVN Route app is gratis te downloaden in de AppStore of PlayStore. Als een route is gedownload, is hij daarna ook offline te gebruiken. De routes zijn ook te vinden op www.ivn.nl/routes.

ivn.nl/afdeling/oost-veluwezoom

www.ivnoostveluwezoom.nl