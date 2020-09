Monumentendag in Rheden en Rozendaal online

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – Door het coronavirus gaat de Open Monumentendag dit jaar helaas niet door. De deuren van de monumenten in de gemeenten Rheden en Rozendaal blijven dit jaar gesloten voor publiek. De monumenteneigenaren hopen volgend jaar weer bezoek te kunnen ontvangen. In samenwerking met de gemeente Rozendaal is een korte film gemaakt, zodat iedereen vanuit zijn huiskamer toch genieten van de monumenten.

https://youtu.be/PK4S3eCeAyA