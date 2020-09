Mevrouw Van Esbroeck- van Well 100 jaar

VELP – Op woensdag 26 augustus bracht loco-burgemeester Marc Budel een bezoek aan de jarige Nel Van Esbroeck-van Well uit Velp. Zij mocht die dag maar liefst honderd kaarsjes uitblazen. Nel werd geboren in Dordrecht. Daar is ze ook opgegroeid en daar leerde ze haar echtgenoot kennen.

Het stel trouwde in december 1940. In 1952 verhuisden ze naar Huissen. Het echtpaar kreeg een dochter. Het gezin vierde de zomervakanties op een campingboerderij in het Achterhoekse Vorden. In 1987 verhuisde het echtpaar van Huissen naar Velp, naar de Ulenpas. In 1994 overleed de man van mevrouw Van Esbroeck.

De familie van Nel bestaat met twee kleinkinderen, vier achterkleinkinderen en 1 achter-achterkleinkind inmiddels uit vijf generaties. Mevrouw Van Esbroeck-van Well puzzelt graag met woordjes.

Haar gezondheid mag, op wat vergeetachtigheid na, nog redelijk genoemd worden. Ze is er trots op honderd jaar te mogen worden; de oudste van de familie en van de vijf generaties. Haar verjaardag heeft ze samen met haar familie met een etentje gevierd.

Foto: Theo Jansen