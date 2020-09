RHEDEN – In het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 houdt IVN Oost-Veluwezoom een korte cursus voor iedereen die met kinderen de natuur in wil. Een cursus met het accent op ‘doen’. De cursus bestaat uit twee zondagochtenden op 27 september en 4 oktober en één avond en twee zondagochtenden in het voorjaar. De cursus is corona-proof. De cursus richt zich vooral op de vraag: hoe kunnen we ‘samen de natuur in’ nog leuker maken? Ervaren schoolgidsen van het IVN verzorgen zowel de informatie als de zondagochtendtochten en deelnemers gaan ook zelf met hun kind(eren) aan de slag. Er worden opdrachtjes uitgeprobeerd en er wordt gepraat. Deelnemers kunnen een of twee kinderen meenemen tussen de 4 en 12 jaar oud. Op de website is meer informatie te vinden over kosten en aanmelding.

www.ivnoostveluwezoom.nl