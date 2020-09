Meedenken over woningen in oude kleuterschool Dieren

DIEREN – De gemeente Rheden ziet mogelijkheden om woningen te realiseren in de voormalige Willem Kölling Nutskleuterschool op de hoek van de Tellegenlaan en Wilhelminaweg in Dieren. Omwonenden worden gevraagd mee te denken en een plan op te stellen voor het gebouw.

De gemeente Rheden doet mee aan de Steengoed Challenge van de provincie Gelderland. Dit is een wedstrijd waarmee de provincie wil bereiken dat mooie oude gebouwen onderdak gaan bieden aan woningzoekenden. De gemeente Rheden heeft hiervoor de Willem Kölling Nutskleuterschool aan de Tellegenlaan in Dieren opgegeven als geschikt gebouw.

De voormalige Willem Kölling Nutskleuterschool uit 1931 staat al even leeg. Omdat de gemeente Rheden er geen functie meer voor heeft, is door het college besloten het gebouw te verkopen. Omdat er veel behoefte is aan meer woonruimte in onze gemeente verkoopt de gemeente het met het doel om er circa drie woningen in te maken.

Meedenken

De gemeente vraagt buurtbewoners in de directe omgeving van de school om deel te nemen in de werkgroep en te bepalen wat het beste plan is voor de Willem Kölling Nutskleuterschool. Geïnteresseerden kunnen zaterdag 26 september op afspraak de school bekijken en vragen stellen. Op 2 november moeten de plannen bij de gemeente zijn ingediend. Op 3 december maakt de gemeente bekend met welke groep mensen het beste plan voor de school heeft gemaakt.

Indieners moeten in hun plan rekening houden met een aantal eisen. Zo wil de gemeente dat de het plan voor bewoning van de school een positieve aanvulling is voor de buurt. Dat men respect heeft voor de geschiedenis en de architectuur van het gebouw en de plek. Maar ook dat er nagedacht wordt over het verduurzamen van het gebouw.

Steengoed Challenge

De school is één van de gebouwen die zijn geselecteerd voor de Steengoed Challenge van de provincie Gelderland. Mensen die een goed plan hebben voor één van de locaties kunnen zich aanmelden. Eind van dit jaar moet aan iedere locatie een groep mensen gekoppeld zijn die hun plan uit mogen werken. Zij worden daarbij begeleid door de gemeente en de provincie. Uiteindelijk zal één locatie in 2023 de winnaar zijn voor heel Gelderland. Winnen betekent dat er door provincie en bedrijfsleven een bijdrage wordt geleverd aan de uitvoering van het plan.

www.rheden.nl/steengoed