Mee kunnen doen centraal tijdens Week van Lezen en Schrijven

GEM. RHEDEN – Dit jaar blijkt meer dan ooit hoe belangrijk het is om te kunnen lezen en schrijven. Door het coronavirus verloopt communicatie vaak via geschreven en digitale middelen. Maar dat gaat niet iedereen even makkelijk af. In de Week van Lezen en Schrijven worden mensen aangemoedigd een cursus te gaan volgen. De stimulans van een partner of familielid is hierbij belangrijk. Ook in de gemeente Rheden wordt hierbij stilgestaan.

Wie moeite heeft met lezen en schrijven, hoeft zich nergens voor te schamen. Niet iedereen heeft zijn school afgemaakt. Soms ging werk voor, of de zorg voor één van de ouders. Het is wel lastig als je moeite hebt met taal. En dat geldt ook voor rekenen en met de computer werken. Je hebt deze vaardigheden nodig om jezelf te kunnen redden, bijvoorbeeld om een bijsluiter te lezen of om online te bankieren. Of om leuke dingen te doen, zoals je kind voorlezen.

Uit onderzoek in de regio Midden-Gelderland blijkt dat het volgen van lessen in lezen en schrijven heel veel oplevert. Als mensen hun basisvaardigheden verbeteren, dan leidt dat tot betere kansen op de arbeidsmarkt. Deelnemers vonden een betaalde baan of gingen beter functioneren op de werkvloer. En dat niet alleen: de helft van de deelnemers ervaart een betere plek in de samenleving. Hij of zij ontmoet meer mensen, onderneemt meer, is assertiever geworden en neemt meer deel aan natuur- en sportactiviteiten.

Het is deze week de Week van Lezen en Schrijven. Mensen worden aangemoedigd om zich aan te melden voor een cursus. De hulp van een partner of familielid is enorm belangrijk. Zij kunnen degene die moeite heeft met lezen en schrijven een steuntje in de rug geven. Een ex-laaggeletterde zegt: “Als familie moet je elkaar stimuleren. Dus als jouw broer of zus moeite heeft met lezen of schrijven, geef dan wat moed en vertrouwen. Geef ze een zetje in de rug om les te nemen.”

Op verschillende locaties in de gemeente biedt het Taalhuis Veluwezoom mogelijkheden om beter te leren lezen en schrijven, Nederlands te leren praten en om te gaan met de computer. De taalgroepen krijgen les van getrainde vrijwilligers. Het Taalhuis Veluwezoom is een samenwerking van ROC, Bibliotheek Veluwezoom, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, Welzijn Incluzio, gemeente Rheden en Stichting Lezen en Schrijven. Deelname is gratis.

Op maandag is er van 10.15 tot 11.45 uur Samen Nederlands Praten in het Dorpshuis in Rheden en op woensdag van 10.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek in Dieren. Nederlands Lezen en Schrijven is op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur in de bibliotheek in Dieren en op donderdag van 11.00 tot 12.30 uur in de bibliotheek in Velp.

Het Taalhuis heeft een inloopspreekuur op dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek in Dieren. Mensen die beter willen leren lezen en schrijven en vrijwilligers die hen willen helpen, kunnen hier terecht met vragen. Ook is er de mogelijkheid voor een 1-op-1 taalmaatje. Wie hier belangstelling voor heeft, kan dit aangeven via het inloopspreekuur. Meedoen met een taalgroep of een vraag stellen bij het Taalspreekuur, kost niets.

Meer informatis is gratis verkrijgbaar via tel. 0800 – 023 4444, de landelijke lijn van Stichting Lezen en Schrijven. Een medewerker vraagt waar de bellen woont. Hij of zij wordt dan teruggebeld door iemand die alles kan vertellen over het aanbod in de eigen buurt. Mmeer informatie is te vinden op www.bibliotheekveluwezoom.nl/taalhuisveluwezoom of verkrijgbaar bij Marleen Hulst, Taalhuis coördinator, tel. 06 – 45394640 of contact@taalhuisveluwezoom.nl.