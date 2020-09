Meditatie in Dorpskerk Rheden weer van start

RHEDEN – Per dinsdag 22 september gaan de meditaties in de Dorpskerk in Rheden weer van start. Gezeten op de stoelen in het koor van de Dorpskerk wordt gemediteerd, maar worden ook actuele onderwerpen besproken, waar de deelnemers zich tijdens de meditatie in kunnen verdiepen. Een ontspannen houding en bewuste ademhaling kunnen hierbij helpen. Verschillende technieken worden uitgelegd, zodat deze kunnen worden beoefend. Zo wordt er ruimte gemaakt voor spirituele zaken. Ervaring met meditatie is hiervoor niet nodig. De groep bestaat uit tien tot vijftien personen. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 22 september, van 20.00 tot 21.30 uur. Meer informatie is verkrijgbaar bij Jos van den Houten, tel. 026 4954079 of jjvandenhouten@hetnet.nl. Hier kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden.