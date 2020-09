Marleen Posthuma veertig jaar lid van Unitas

DOESBURG – Marleen Posthuma is veertig jaar lid van gymnastiekvereniging Unitas in Doesburg en werd hiervoor onlangs gehuldigd door het bestuur. Na lovende woorden over haar trouwe aanwezigheid is haar op gepaste afstand het jubileumspeldje van de KNGU uitgereikt en werd zij verblijd met de oorkonde en een bos bloemen van het bestuur. Inmiddels traditioneel bij een lidmaatschap van 40 jaar of langer kreeg zij van de haar medesporters een persoonlijke badhanddoek aangeboden.

Marleen begon ooit bij de Jazz ballet, deed vervolgens jaren mee bij de aerobic en is nu iedere woensdag te vinden in de Beumerskamp bij de step-aerobic.