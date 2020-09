Markt op Landgoed Middachten

DESTEEG – Vanwege de coronacrisis moesten eerder dit jaar de boeken- en kunstmarkt en de brocante fair op Landgoed Middachten in de Steeg worden geannuleerd. Op zondag 20 september worden de twee markten gecombineerd in een één sfeervolle markt. Op deze fair is plek voor brocante, antiek, kunst, boeken, lifestyle artikelen, vintage en lekkernijen. Pierre & Gerdy verzorgen het muzikale gedeelte met prachtige Franse chansons.

Tussen 10.00 uur en 17.00 uur is de markt geopend en er zullen ongeveer 60 stands aanwezig zijn. De stands zijn gesitueerd op de lanen buiten de tuin van Middachten. De markt is voor iedereen gratis toegankelijk. De tuinen en de Oranjerie van Middachten zijn geopend van 10.30 tot 16.30 uur. Voor een bezoek aan de tuinen wordt een entreebedrag gevraagd. De markt is gratis te bezoeken. Parkereren kan op de Kasteelweide, te bereiken via de Smidsallee. Om de mart veilig te houden zijn er speciale hygiënemaatregelen en wordt de bezoekersstroom gereguleerd.

www.henksteinvoort.nl