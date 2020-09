Mantelzorgcafé in Doesburg

DOESBURG – Dinsdag 15 september is er weer een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé. Mantelzorgers kunnen elkaar ontmoeten in De Waag in Doesburg van 10.00 tot 11.30 uur.

Iedereen die voor een langere periode zorgt voor iemand in de omgeving is mantelzorger. Het kan gaan om de zorg voor een ouder, een partner, een kind of een andere naaste. VIT-hulp bij mantelzorg organiseert voor hen het Mantelzorgcafé.

De mantelzorgconsulent is de gastvrouw en ontvangt deelnemers met een kopje koffie of thee. Vaak ontstaan in een ongedwongen sfeer onderling mooie gesprekken. Een half woord is vaak genoeg om elkaar te begrijpen. Deelnemers kunnen zo elkaar tot steun zijn maar ervaren het ook als ‘er even tussen uit zijn’. Ook kunnen er vragen worden gesteld aan de mantelzorgconsulent.

Er zijn geen kosten aan verbonden en de koffie/thee wordt aangeboden. Om de 1,5 meter-regel te kunnen toepassen is het noodzakelijk om te reserveren. Dit via tel. 0544-82 00 00 of via mail info@vithulpbijmantelzorg.nl.

www.vithulpbijmantelzorg.nl.