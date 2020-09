Lokale ondernemers maken Brummens roggebrood

VOORSTONDEN – Woensdag 2 september was de lancering van een regionaal roggebrood in Voorstonden. Op een van de akkers waar het rogge geoogst was, kwamen initiatiefnemers Bio Bakker Verbeek en Boerderij De Nieuwenburgt in samenwerking met Natuurmonumenten, Landschapsnetwerk Brummen en Gemeente Brummen, samen om het nieuwe brood te presenteren en natuurlijk ook te proeven.

Het roggebrood werd gemaakt van rogge van de akkers van boer Hans Nieuwenburg en gebakken door Bakkerij Verbeek in Brummen. Van de 10 ton rogge die van de akkers komt, maakt de bakker 12.000 roggebroden die in de regio worden verkocht. De teelt en de productie van het roggebrood gebeurt helemaal door lokale ondernemers met lokale producten.

Het Brummense roggebrood is een voorbeeld van een korte voedselketen. Korte voedselketens passen goed bij een duurzame samenleving en is daarom ook een aandachtspunt van de Provincie Gelderland. Boeren kunnen hun producten direct leveren aan bewoners en bedrijven in de regio. Dat is goed voor de economische en maatschappelijke positie van de boer ‘dichtbij’. De consument heeft met de aankoop van duurzaam geproduceerd lokaal of regionaal voedsel rechtstreeks invloed op het aantrekkelijker en gezonder worden van het landschap in de eigen omgeving.

Gedeputeerde Peter Drenth was ook aanwezig en was er blij met het initiatief en de samenwerking tussen de verschillende partijen. “Direct van de boer naar het bord. Zo krijgt een boer een eerlijke prijs voor zijn product en weet de consument precies waar het brood vandaan komt. En dat draagt bij aan wat wij als provincie erg belangrijk vinden: een toekomstbestendige landbouw die economisch én ecologisch duurzaam is. Dit is hier een mooi voorbeeld van.”

Op verschillende kruidenrijke akkers in de omgeving van Brummen wordt rogge geteeld zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Deze rogge wordt verwerkt tot een uniek streekproduct: ambachtelijk roggebrood met aandacht voor biodiversiteit, natuur en landschap. Het roggebrood is in de streek onder andere verkrijgbaar bij Boerderijwinkel De Nieuwenburgt in Spankeren.

Foto: Cynthia Vos