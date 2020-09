Loenens oecumenisch kerkblad al 50 jaar veel gelezen

LOENEN – Maandelijks wordt door de Loenense gezinnen uitgekeken naar het het blad met op de voorpagina een afbeelding van beide kerken. Het oecumenisch kerkblad verschijnt iedere maand trouw. En dat al ruim vijftig jaar.

Een hecht team zorgt ervoor dat Het Kontaktblad bij alle gezinnen in de brievenbus glijdt. Dit wordt bijzonder gewaardeerd. Het is al een halve eeuw een onmisbare schakel, niet alleen tussen geloofsgroepen, maar ook voor alle andere gezinnen. Een actieve redactie zorgt voor de inhoud, drukken en verspreiding. Veel is er veranderd in het kerkelijk leven, maar Het Kontaktblad bleef verschijnen, trouw iedere maand met nieuws van beide kerken. Deze maand verschijnt de jubileumuitgave.

In 1967 kreeg de de Rooms Katholieke Parochie St. Antonius Abt in Loenen twee priesters. Zij waren tevens leraar aan het Klein Seminarie in Apeldoorn. H.C. Zuidinga werd pastoor en pater C. Dekker kapelaan voor Loenense parochie. Deze priesters zorgden voor een frisse wind in het kerkelijk leven. Zij waren groot voorstander voor samenwerking met de Hervormde Gemeente. Omdat ook dominee D.J. Spaling wilde meewerken, kwam er door middel van een Beraad van Kerken een oecumenische samenwerking op gang in Loenen.

Werkgroepen

Chris Brinkman vertelt hierover: “Vanuit het Beraad van Kerken zijn er diverse ‘gemengde’ werkgroepen ontstaan, onder andere voor het bezoeken van nieuwe inwoners in Loenen. Zij worden bezocht, welkom geheten en verteld wat Loenen zoal te bieden heeft. Ook de liturgiecommissie is 50 jaar later nog steeds ‘springlevend’. De liturgiecommissie bereiddt oecumenische kerkdiensten voor, zoals onder andere de Kerstsamenzang en de Gebedsdienst in januari. De eerste kerstzangavonden werden gehouden op de verwerkingszolder van de Cartonfabriek Wed. J.W.Schut aan het kanaal. In latere jaren zijn er activiteiten bijgekomen zoals het jaarlijks oecumenisch reisje en het ouderenkerstfeest in de Brink. Ook is er is er al vele jaren een actieve groep die oud ijzer inzamelt ten bate van de beide kerken.”

Getypt

Over het gezamenlijke kerkblad zegt Brinkman: “Het meest zichtbare van het Beraad van Kerken is Het Kontaktblad. Dit begon 50 jaar geleden met de werkgroep voor publiciteit: Wim Wissink, Martien Kobussen, Jan Ruumpol en Henk Witteveen. Een van de eerste taken van de werkgroep was het opzetten van een gezamenlijk kerkblad voor heel Loenen. Het blad kreeg de toepasselijke naam Contact. Later is de naam gewijzigd naar Het Kontaktblad. Predikanten en pastoors schreven de teksten, die werden uitgetypt door vrijwilligers. Door de jaren heen zijn dat er veel geweest. Sinds begin 2004 is er een Redactiecommissie, bestaande uit Henk Bastiaans, Jan Beltman, Ina Bilderbeek, Willem Klomp en Liduïn Slief. Bij de redactie kan men elke maand kopij inleveren en zij verwerken dit tot een mooi leesbaar blad. Tot enkele jaren geleden werden nog getypte of geschreven briefjes ingeleverd, tegenwoordig wordt alle kopij per mail aangeleverd.”

Forse klus

Voor de redactie is het een forse klus om iedere maand het blad op tijd gereed te krijgen. Het is vaak passen en meten. Soms teveel kopij en een andere keer weer te weinig. Dan moet een kleurplaat uitkomst bieden. Toch lukt het iedere keer weer om een keurig verzorgd blad te laten verschijnen.

De eerste jaren werd Het Kontaktblad door de postbode van de PTT bezorgd bij leden van beide kerken. Vanaf 1988 wordt Het Kontaktblad huis-aan-huis bezorgd bij alle adressen met de postcode 7371. Na het stoppen van het gele Eerbeeks Parochieblad wordt Het Kontaktblad, sinds dit jaar, ook bezorgd bij 275 adressen in Eerbeek.

Foto: Jan Beltman