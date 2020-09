Loenen Zonnedorp werkt aan plan voor de toekomst

LOENEN – Loenen Zonnedorp, de voormalige Dorpsraad, is druk bezig met het schrijven en updaten van het koersdocument voor Loenen. Deze vitaliteitsagenda is het plan voor de toekomst van Loenen over de periode 2020 – 2030. Hier komt alles in wat de Loenenaren dagelijks bezighoudt, van zorg tot onderwijs en van duurzaamheid tot werkgelegenheid en wonen.

Binnenkort krijgt het bestuur een aantal gedeputeerden vanuit de provincie op bezoek, samen met het college van B&W van de gemeente Apeldoorn. Het doel is om met elkaar de toekomst te bespreken van het dorp en de regio. Loenen loopt als dorp ver vooruit als het gaat om burgerparticipatie, duurzaamheid en zorg. Voorzitter Willem de Zanger van Loenen Zonnedorp zegt: “Het mooie aan Loenen is dat we met elkaar de problemen in Loenen kunnen bespreken en dat voor- en tegenstanders elkaar kunnen vinden. We hebben inmiddels genoeg van al die polarisatie die de mensen alleen maar verder van elkaar verwijdert en ervoor zorgt dat de lontjes steeds korter worden.”

Eind augustus heeft het bestuur bezoek gehad van wethouder Maarten van Vierssen van duurzaamheid met een aantal raadsleden om te polsen hoe Loenen naar de toekomst kijkt op het gebied van vooral energie. De Zanger: “Voor- en tegenstanders hebben gezamenlijk de wethouder kunnen informeren over wat er leeft, want ook zo werkt het hier in Loenen, of je het met elkaar eens bent of niet. We zullen de toekomst met elkaar in de ogen moeten zien met respect voor een andere mening. Dat de wereld om ons heen verandert, is duidelijk; samen maken we uit hoe die verandering eruit komt te zien.” Het bestuur kijkt terug op een informatieve ontmoeting waar beide partijen tevreden op terug kijken.

Over de coronaproblemen zegt de voorzitter: “Gelukkig is tijdens de coronacrisis weer gebleken dat er in Loenen wel met elkaar meegedacht en voor elkaar gezorgd wordt. De kerken, de Zonnebloem, de Bruisbeek, de Kap, VCL en nog vele organisaties en hebben voor en achter de schermen veel gedaan aan het welzijn van onze ouderen en het dorp in het algemeen.”