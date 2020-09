Loenen profiteert van stroom Zonnedak Thomassen

LOENEN – Het heeft veel kopzorgen met zich meegebracht maar vrijdag beleefde Loenen toch een mijlpaal. Het eerste project van de Energie Coöperatie Loenen werd officieel in gebruik genomen. Het Zonnedak Thomassen kreeg een start door een openingshandeling die werd uitgevoerd door voorzitter Jeroen Scholten. Hierbij geassisteerd door zoon Casper, en Lisa, kleindochter van de eigenaar Arend Thomassen van distributiecentrum Thomassen.

Het bestuur had een aantal betrokken personen uitgenodigd voor dit bescheiden feestje. Op 10 juli heeft er al een kleine ceremonie plaatsgevonden op deze plek waarbij Jan Markink, gedeputeerde van de Provincie Gelderland, en Maarten van Vierssen, wethouder van de Gemeente Apeldoorn, het bouwbord aan de hal van Thomassen hebben onthuld.

Er is de afgelopen zes weken hard gewerkt door de mannen van Varego en anderen om op tijd klaar te zijn. Dat is prima gelukt. Hiermee is het eerste project van de Energie Coöperatie Loenen op tijd en binnen budget opgeleverd. Vrijdag was het zover. Toen werd de productie van duurzame energie op het zonnedak Loenen gestart. Voor de officiële handeling werd het woord gevoerd door Jeroen Scholten, voorzitter van de Energie Coöperatie Loenen. Hij memoreerde dat er in korte tijd erg veel is gebeurd. Om met dit project te kunnen starten moest er een berg werk verzet worden.

Volgens Scholten ziet het er naar uit dat er steeds meer vergunningen en afspraken nodig zijn. Tot voor kort moesten er nog een reeks van problemen geklaard worden maar toch kon de installatie precies op tijd in werking worden gesteld. Ruim 2760 zonnepanelen kregen een plaats boven de enorme loodsen van Thomassen. Tientallen kilometers aan kabels moesten gelegd worden voordat de panelen een plek kregen. Scholten was zeer tevreden over het resultaat. Er zijn nu al zestig deelnemers, maar er kunnen er nog meer bij. Volgens Scholten is het een prima zaak om spaargeld bij de coöperatie te beleggen in panelen. De deelnemers hebben voor een bedrag van 140.000 euro belegd. Daarnaast is er bij de Rabobank nog een lening afgesloten van ruim zes ton. Met de opgewekte stroom kunnen op jaarbasis maar liefst 250 huizen, kwart van Loenense gezinnen, voorzien worden van de nodige stroom.

Scholten gaat door met de nieuwe projecten waarmee het bestuur al volop bezig is. Na zijn toespraak kwamen Caspar en Lisa naar voren om samen handel over te halen waarmee Zonnedak Thomassen voor het eerst officieel stroom kan opwekken. De bezoekers konden daarna kennis nemen van de installaties die is aangebracht in de loodsen waar de stroom wordt opgewekt.

Bij de foto: Casper en Lisa assisteren Jeroen Scholten bij de officiële openingshandeling

Foto Martien Kobussen