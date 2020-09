Literair café en open podium

EERBEEK – Op maandag 28 september om 19.30 uur is in Cultuurhuis Pater Dekker aan de Lorentzstraat in Eerbeek een lezing over Jan Mankes, met aansluitend open podium. Op die locatie is ruimte voor 60 mensen met anderhalve meter tussenruimte.

Het thema van het open podium is de schilder en graficus Jan Mankes (1889-1920). Deze bijzondere kunstenaar heeft prachtig poëtisch werk gemaakt, klein van formaat maar groot in de indruk die het maakt, aldus de organiserende werkgroep. Voor de pauze geeft kunsthistoricus Marguerite Tuijn een lezing over Jan Mankes, met de nadruk op zijn tijd in Eerbeek.

Na de pauze is er een open podium, waarvoor deelnemers zijn uitgenodigd om een gedicht of column voor te lezen van maximaal 5 minuten. Wie op wil treden, kan zich aanmelden via taalmarkt@brummencultuur.nl.

Een plekje reserveren voor deze avond is verplicht. Dit kan via brummen-voorst.op-shop.nl. De toegang kost 3,50 euro, inclusief twee consumpties.