Liemerse gemeenten stimuleren helpen bij energiebesparing

GEM. DOESBURG – De gemeenten Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar hebben de handen ineengeslagen en helpen particuliere woningeigenaren om hun energielasten te verlaten. De samenwerking werd donderdag 17 september bezegeld, namens de gemeente Doesburg was wethouder Peter Bollen hierbij present.

In samenwerking met het bedrijf Winst uit je Woning worden vanaf september twee duurzame acties aangeboden vanuit de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Inwoners van de vier Liemerse gemeenten krijgen een waardebon ter waarde van 70 euro. Daarnaast kunnen zij meedoen aan een grootschalige advies- en inkoopactie voor energiebesparende maatregelen. De regeling wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wethouder Peter Bollen van gemeente Doesburg benadrukt: “Alle woningeigenaren in Doesburg krijgen de mogelijkheid om hun huis energiezuiniger te maken. Met deze gezamenlijke actie willen wij onze inwoners een steun in de rug geven om in actie te komen. Dat kan heel eenvoudig met de aanschaf van LED lampen, tochtstrips of een inductiekookplaat door de waardebon te gebruiken. Of wat groter door deelname aan de gezamenlijk inkoop van zonnepanelen of isoleren van je huis. Maar er is meer, zo kan je ook een gratis scan van je huis laten maken en een goedkope lening overwegen. Breng in kaart wat voor jou het meest rendabele is om te doen en maak een plan op maat.”

Particuliere woningeigenaren ontvangen per brief een gratis waardebon die zij onder andere kunnen gebruiken om voor 70 euro energiebesparende producten aan te schaffen bij bouwmarkten en webwinkels of voor een energieadvies aan huis. Op deze manier kunnen zij jaarlijks geld besparen en daalt het energieverbruik en dus de CO2-uitstoot.

Daarnaast is er een gezamenlijke advies- en inkoopactie. Er is veel mogelijk op het gebied van woningisolatie, zonnepanelen, isolerend glas en warmte-installaties, om woningen te verduurzamen. Het bedrijf Winst uit je Woning organiseert al negen jaar inkoopacties van energiebesparende maatregelen die betrouwbaar en een goede prijs-kwaliteitsverhouding hebben. Op basis van een strenge uitvraag worden gespecialiseerde en betrouwbare isolatie- en installatiebedrijven geselecteerd. Huiseigenaren kopen als grote groep gezamenlijk in. Dit maakt dat de voorwaarden goed zijn en de prijzen scherp. Het inschrijven voor de actie kan vrijblijvend via de website www.winstuitjewoning.nl.

www.doesburg.nl/duurzaamheid