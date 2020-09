Lezing in Kroller- Müller Museum

HOENDERLOO – Op zondag 27 september geeft kunsthistoricus Gees-Ineke Smit de lezing Beelden van binnen naar buiten over het ontstaan van de beeldenverzameling en de geschiedenis van de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum. Drs Gees-Ineke Smit ging na de kunstacademie kunstgeschiedenis studeren. Deze achtergrond vormde een goede basis voor het uitoefenen van diverse functies in haar werk. Maar het vertellen over de kunst en haar geschiedenis bleef al die tijd haar grote passie.

Er zijn twee lezingen. De eerste is van 11.00 tot 12.00 en de tweede van 13.00 tot 14.00 uur. De lezing vindt plaats in de ruime Van der Leeuwzaal. In deze zaal geldt net als in het museum de anderhalvemetermaatregel, tenzij je tot één huishouden behoort. Het maximum aantal tickets is 85 per lezing.

Een ticket voor deze lezing kost 5 euro per persoon exclusief entree. Na de lezing kunnen bezoekers het museum en de beeldentuin bezoeken.

tickets.krollermuller.nl/nl/lezing/tickets