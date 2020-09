Len Munnik bij de Preek van Leek

DOESBURG – Zondag 6 september is politiek tekenaar Len Munnik te gast bij de Preek van Leek in de Martinikerk in Doesburg. Len Munnik is geboren in het bevrijdingsjaar 1945. Dat tekent hem en zijn werk. De oorlog heeft hem van kinds af aan nooit meer losgelaten. Daarom voert hij als politiek tekenaar actie met pen, inkt en papier. Het draait in al zijn werk om oorlog en vrede, recht en onrecht. Hele generaties zijn opgegroeid met zijn cartoons. Actievoerders deden zelden vergeefs op hem een beroep als het ging om een goed logo of een sterke cartoon. Nu tekent hij liever dan dat hij een lekenpreek houdt. Daarom wordt Len op 6 september geïnterviewd door ds. Bram Grandia, die Len zo’n vijftig jaar heeft meegemaakt. Aan de hand van een aantal van zijn politieke tekeningen wordt het gesprek gevoerd. Een gesprek over tekenen, actievoeren, humor en niet cynisch worden. Het gesprek begint om 16.00 uur. De kerk is open vanaf 15.30 uur. De coronaregels worden gehandhaafd. Na afloop is er de mogelijkheid elkaar op 1,5 meter afstand te ontmoeten bij een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Een bijdrage wordt op prijs gesteld.