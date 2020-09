Lekker spelen tijdens buitenspeeldag

EERBEEK – Op woensdag 23 september werd de straat in Eerbeek en Brummen even teruggegeven aan de kinderen. Op verschillende plekken in Eerbeek en Brummen konden kinderen zich uitleven op straat. Zo ook voor het schoolgebouw van Basisschool de Triangel in Eerbeek. Vele kinderen kwamen naar deze plek en vermaakten zich opperbest met de verschillende activiteiten. Vooral het klauteren op een groot springkussen en glijden vanaf een waterbaan was erg populair. Normaliter valt de buitenspeeldag altijd in juni, maar door de coronacrisis besloot Sportkompas samen met Stichting Welzijn Brummen om deze activiteit te verplaatsen naar september.

Foto: Cynthia Vos