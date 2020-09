Leerlingenraad Fredericusschool in Velp officieel geïnstalleerd

VELP – Onder toeziend oog van wethouder Gea Hofstede werd vrijdag 25 september de leerlingenraad op de Fredericusschool in Velp officieel geïnstalleerd. Acht enthousiaste leerlingen uit groep 5,6, 7 en 8 zetten hun handtekening onder het protocol, waarna de raad een feit was.

De school had al een hele actieve ouderraad, maar wilde de stem van de leerling ook officieel laten meetellen. Leerlingen konden zichzelf kandidaat stellen en deden dit in groten getale. Na een stemming werden de leden van de raad gekozen. Wethouder Gea Hofstede kwam een kijkje nemen bij dit bijzondere moment en maakte het tekenmoment extra speciaal voor de kinderen. Aanvankelijk vonden zij het best spannend een wethouder op bezoek te hebben, maar toen het ijs gebroken was werd ze onderworpen aan een vragenvuur. Is het leuk om wethouder te zijn? Wilde u dat altijd al worden? Wat voor een auto heeft u? Wethouder Hofstede nam uitgebreid de tijd om met de kinderen in gesprek te gaan. Ook voorzag ze de kinderen voor het tekenen nog van goede raad: “Let altijd goed op waar je je handtekening onder zet!” Nadat alle leerlingen getekend hadden, werd er geproost en onder het genot van spekjes nog even nagepraat.

Foto: Cynthia Vos