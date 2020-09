Leerlingen van Koningin Emmaschool in actie voor afvalscheiding

DIEREN – Op woensdag 9 september ondertekenden leerlingen Julian en Fenna, adjunct-directeur Judith Smeltink van de Koningin Emmaschool in Dieren samen met buurtbeheerder Freddy van Lee en wethouder Dorus Klomberg een samenwerkingsovereenkomst over het scheiden van plastic en het opruimen van zwerfafval.

Leerlingen van groep 8 van de school in Dieren schreven vorig jaar een brief aan burgemeester Carol van Eert over plastic afval. Burgemeester van Eert was erg blij met de actieve leerlingen en beloonde ze met een deelname aan het programma Schoon Belonen. Er zijn grote oranje afvalbakken bij de school geplaatst om PMD-afval van het restafval te scheiden. Ook houden de leerlingen de omgeving van de school schoon. Daar werd op woensdagochtenden gelijk mee gestart. Gewapend met prikkers en afvalzakken trokken de oudste leerlingen van de school door de buurt. Jaarlijks krijgt de school een beloning van de gemeente. Deze willen zij gebruiken om een mooie schooltuin aan te leggen.