Leerkrachten voorbereid op Kinderboekenweek

DIEREN – Leerkrachten uit de gemeenten Rheden en Rozendaal konden vorige week woensdag in de Bibliotheek in Dieren meedoen met inspiratieworkshops in het kader van de Kinderboekenweek. De docenten gingen naar huis met een hoofd vol inspiratie en een tas vol praktische werkvormen.

Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ verzorgden deze workshops als een voorschot op de organisatie van een Kinderboekenweekfeest op de basisscholen. De Kinderboekenweek 2020 start op 30 september rond het thema geschiedenis, onder het motto ‘En toen…?’.

Leescoaches van de bibliotheek demonstreerden allerlei speelse werkvormen om aan taal en geschiedenis te werken in de klas, gekoppeld aan heel veel actuele boektitels. Alle werkvormen zijn zo gemaakt dat ze direct kunnen worden gebruikt in de klas, zodat de scholen snel en eenvoudig een inhoudelijk interessante Kinderboekenweek kunnen organiseren. Cultuurbedrijf RIQQ presenteerde de leerlijn Reizen in de Tijd in Rheden en Rozendaal. Deze website biedt kant-en-klare en activerende lessen voor in de klas en een overzicht van erfgoedlocaties in de buurt. Rhedelijk Cultureel maakte speciaal voor het kinderboekenweekthema van dit jaar een fysieke theatervoorstelling met twee jonge dansers. Zij gaven met kinderlijke fantasie een bijzondere wending aan de verhalen uit jeugdboeken. The Read Shop Dieren richtte een pop-up boekwinkel in voor deze middag in de Bundel in Dieren.

‘Leerkrachten waren zeer enthousiast en heel blij met onze inbreng. Ondanks de aangepaste vorm waarin het dit jaar plaatsvond, door Covid-19 maatregelen, was de sfeer goed en de inhoud inspirerend en bruikbaar voor leerkrachten,’ vertellen de organisatoren Roselijn de Bruin van Bibliotheek Veluwezoom en Jessica Harmsen van Cultuurbedrijf RIQQ.

Bijschrift: Professionele dansers van Rhedelijk Cultureel.