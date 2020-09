Latin-muziek maken in Dieren

DIEREN – Muzikant Gerard Schoren start half september in Dieren het Latin-snaren-ensemble Punteo Latino. In Punteo Latino (latin-getokkel) speelt iedereen op ‘n snaarinstrument dat getokkeld wordt zoals gitaar, harp, cuatro, mandoline, charango, vihuela, etc.. Natuurlijk wordt er ook gezongen en kleine percussie gespeeld. De repetities zijn wekelijks op donderdagmiddag van 16.30 tot 18.00 uur. Schoren roept op: “Dus: Speel je gitaar, kun je zingen en hou je van Zuid-Amerikaanse muziek, meld je dan aan.” Kijk voor meer info en muziekvoorbeelden op: www.schoren.nl/punteo-latino. De aanmeldingen lopen via Rhedelijk Cultureel.