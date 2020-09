Kunstweekend trekt veel bekijks

RHEDEN – Het daverde in de staalfabriek in Rheden. Rhedense kunstenaars presenteerden er afgelopen weekend hun werk in de immense hal. De Kunstroute trok een gestage stroom bezoekers, ook op de andere zeven locaties in het dorp. WiekentRheden, een cultureel festijn dat dit jaar zijn eerste ‘echte’ editie beleefde, en waar de Kunstroute deel van uit maakte, was sowieso een groot succes. Zo was er een openingsvoorstelling Heel Rheje leert van vroeger en nu in de Dorpskerk (foto). Er waren dans- en theatervoorstellingen, workshops (schrijven, muziek, dans en beeldend), yoga, mindful wandelen en samen eten. Irene Veenhuis, coördinator van de Kunstroute: “Fantastisch wat Rhedense kunstenaars dit weekend lieten zien. Dit smaakt naar meer.”

Foto: Han Uenk