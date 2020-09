Kunst tegen slavernij in Martinikerk

DOESBURG – In de Martinikerk in Doesburg is tot zondag 25 oktober een expositie te bezichtigen die de moderne slavernij in beeld brengt. Onder de naam Kunst tegen Slavernij vraagt de expositie aandacht voor het werk van International Justice Mission, de grootste mensenrechtenorganisatie ter wereld die dit onrecht met succes bestrijdt. De werken zijn gemaakt voor vijftien kunstenaars van het collectief ArsProDeo. De expositie is te zien tijdens openingsuren van de Martinikerk, van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

www.arsprodeo.nl