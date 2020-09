Kringloopwinkel Stichting Litania in Brummen zoekt vrijwilligers

BRUMMEN – De mensen van kringloopwinkel Litania’s Zonnestraal in Brummen zijn op zoek naar leuke collega-vrijwilligers. Deze winkel is van de Stichting Litania en draait geheel op mensen die dit doel een warm hart toedragen.

De stichting is er voor kinderen die net even anders zijn. Kinderen met een beperking die iets nodig hebben dat niet door de zorgverzekeraar of gemeente wordt vergoed. Hiervoor kan een aanvraag gedaan worden bij deze stichting. Alle spullen die in de winkel staan zijn gedoneerd voor dit goede doel. Het is heel afwisselend wat er wordt ingebracht, van kleding tot theekopje en van speelgoed tot boeken.

De mensen die in de winkel staan zijn allemaal vrijwilligers die dit met heel veel plezier doen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Maaike Kappers via maaikekappers@hotmail.com.

www.stichtinglitania.nl