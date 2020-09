Kledingbeurs Rheden geannuleerd

RHEDEN – De najaarseditie van de Rhedense Kinderkledingbeurs kan helaas niet doorgaan. Met de geldende coronaregels is het voor de organisatie niet mogelijk om, binnen de beschikbare ruimte en tijd, 1,5 meter afstand tussen bezoekers mogelijk te maken. Voor mensen met een kleine beurs is de tweedehands kledingbeurs een mooi initiatief en juist voor hen is het jammer dat het niet door kan gaan. “We hopen volgend voorjaar weer een beurs te kunnen organiseren en jullie daar te mogen verwelkomen”, aldus de organisatie.