Kinderboekenweek bij Bibliotheek Veluwezoom

DIEREN – Bibliotheek Veluwezoom heeft tijdens de Kinderboekenweek, die plaatsvindt van 30 september tot en met 11 oktober, verschillende activiteiten op het programma staan. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen onder andere terug in de tijd met onder andere het doe-boekje Tijdreizen en een stickerspeurtocht.

De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van geschiedenis. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Kinderen kunnen spannende verhalen lezen over ridders, zich verplaatsen in oorlogstijd of van alles te weten komen over de Oudheid.

Het boekje Tijdreizen is een soort vakantie-doe-boek met opdrachten, puzzels en spellen. Alles rondom de allerbeste kinderboeken over het thema geschiedenis. Ook heeft de Bibliotheek een stickerspeurtocht bij het boek Hadden de Grieken al raketten van Govert Schilling op het programma staan. Kinderen gaan alleen of in groepen aan de slag met een opdrachtvel met wel/niet waar vragen rondom leuke weetjes over techniek door de eeuwen heen.