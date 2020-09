Katholieken uit Apeldoorn en Brummen gaan samen

REGIO – Vanaf begin 2021 zullen de Emmausparochie in Apeldoorn en de Franciscus en Claraparochie in het buitengebied van Apeldoorn samen een nieuwe parochie vormen. Zij gaan samen verder onder de naam Sint Franciscusparochie. Tot de nieuwe parochie behoren ook de geloofsgemeenschappen uit Eerbeek, Loenen, Klarenbeek en Twello. Dit meldt pastoor Hans Hermens namens het pastoraal team in Clara, het parochiemagazine.

In het najaar van 2019 hebben de pastoraatgroepen uit alle geloofsgemeenschappen gekeken naar een naam voor de nieuwe parochie. Uit deze ontmoeting ontstond een lijstje met namen. Uit die namen heeft het pastoraal team geprobeerd de naam zoveel mogelijk aan te passen aan de spiritualiteit waarin getracht wordt te werken. Daarbij wordt gelet op de speerpunten die men als parochie heeft. In ‘Kind en Kerk’ wordt geprobeerd het geloof voor de jongsten en tieners zo beeldend mogelijk tot uitdrukking te brengen. In enkele kerken wordt speciale aandacht besteed aan het bouwen van een kerststal die door veel parochianen elk jaar trouw wordt bezocht. Een ander speerpunt is ‘Zorg en aandacht voor de kwetsbare mens’. Dit wordt zichtbaar in de Kledingbank, in de Franciscustafel en verdere diaconale activiteiten.

Ook komt er een nieuw gezamenlijk kerkblad. Het magazine Clara van de Franciscus en Claraparochie gaat samen met het blad Op Weg van de Emmausparochie uit Apeldoorn onder een nieuwe naam.