Kasteel Rosendael het hele jaar open

ROZENDAAL – Kasteel Rosendael is sinds 1 september het hele jaar zes dagen per week open. De bezoeker kan zelf een programma samenstellen. Er kan gekozen worden voor een bezoek aan het park of kasteel op eigen gelegenheid of voor een volledig dagprogramma inclusief een rondleiding.

Bezoekers kunnen van vrijdag tot en met zondag zelf het kasteel ontdekken met een hand-out of de gratis IZI Travel app. Men loopt op eigen tempo rond in de salons en ervaart de sfeer van een bewoond kasteel. Rosendael is meer dan zeven eeuwen oud. Graven en hertogen van Gelre hadden hier hun residentie. Er is een bijzondere collectie meubels, zilver en porselein te zien.

Van dinsdag tot en met zondag kunnen bezoekers op vaste momenten een rondleiding door het kasteel boeken om 12.00 en 14.00 uur. En van vrijdag tot en met zondag is het mogelijk de benedenverdieping zelf te bekijken en een rondleiding over de bovenverdieping te reserveren om 13.00, 14.00 en 15.00 uur. De groepen bestaan uit maximaal zes bezoekers per rondleiding, zodat iedereen is verzekerd van de mogelijkheid om 1,5 meter afstand te houden in de verschillende kamers.

Kasteel Rosendael is een perfect uitje voor jong en oud. Het park rond het kasteel is één van de fraaiste en oudste landschapsparken van ons land. Het biedt een prachtige omgeving voor een wandeling met de speciale Beleef!plattegrond die bezoekers informatie geeft over de bijzondere boomsoorten en kunstwerken. De bekende tuinsieraden zoals de ‘Bedriegertjes’ zijn er te bewonderen en bezoekers kunnen een kijkje nemen tussen de stammen van de reuzenlevensboom en het water oversteken via de stapstenen. Ter plaatsen kan ook een van de digitale wandelroutes gedownload worden, zoals de bijzondere bomenroute. De Oranjerie is zeven dagen per week geopend voor een hapje en drankje of diner, van 10.00 uur tot 21.00 uur.

rosendael@glk.nl

www.glk.nl/rosendael