Kantine met fotomuur geopend bij Eerbeekse Boys

EERBEEK – Het verbouwde clubhuis van voetbalvereniging Eerbeekse Boys is vrijdag 11 september officieel geopend. Klussers, sponsoren, ereleden en hoofdsponsors waren bij dit heuglijke moment aanwezig. Tientallen klussers knipten bij de opening een lint door. Verder werd er een grote fotowand van 9 meter lang en 2 meter hoog over de historie van de Eerbeekse voetbalvereniging onthuld. De vereniging deed eerder al een oproep om historisch materiaal over de club te delen. Eerbeekse Boys is trots dat ze de verbouwing in deze coronatijd hebben weten te realiseren. Eerbeekse Boys werd op 7 december 1927 opgericht door vijf veertienjarige jongens.

Foto: Han Uenk