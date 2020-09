Kaartverkoop WiekentRheden van start

RHEDEN – Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het kunstweekend WiekentRheden. Het programma is rond en de kaartverkoop gestart. Vanwege de coronamaatregelen is het aantal plaatsen deze editie zeer beperkt.

WiekentRheden gaat van start met de voorstelling ‘Heel Rheje leert van vroeger en nu’, locatietheater van Margo van Stratum over de rol die de familie Brantsen speelde voor de Dorpskerk en het Jonkvrouw Brantsencentrum. Daarna zijn er workshops, een gezamenlijke maaltijd, een stiltewandeling ( door Inge van Helvoort). De zaterdag wordt afgesloten met een open podium.

Zondag begint het programma met yoga bij zonsopkomst in Buurttuin Zwarteweg (door Jolijna Allewijn). Daarna is er een ontbijt met kunstpresentaties. Onder een treurbeuk danst Eva de Jager de voorstelling Cyclus. ’s Middags is er de Kunstroute. Beeldende kunstenaars uit het dorp Rheden presenteren op acht locaties hun werk. Brandpunt is de GS Staalwerkenfabriek. Daar zijn ook live acts, zoals lachyoga, vioolduo De Graaff, dichter Yke Schotanus en de dansvoorstelling RET van Saraja de Jonge aanwezig.

Vanaf 4 september kunnen er weer Ikbuurtmee-cheques worden ingewisseld. Een extra financiële bijdrage kan de organisatie, die op vrijwilligers draait, goed gebruiken.

www.wiekentrheden.nl