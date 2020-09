Jubileumboek Volksfeest Keppel en Eldrik

LAAG-KEPPEL – Baron en barones van Lynden, bewoners van Kasteel Keppel in Laag-Keppel, mochten vrijdagavond 11 september het eerste exemplaar van het jubileumboek 125 jaar Volksfeest Keppel en Eldrik in ontvangst nemen. Het boek is samengesteld door de Volksfeestcommissie Keppel en Eldrik, die al 125 jaar de organisatie van het jaarlijkse feest op zich neemt. Baron en barones van Lynden zijn al vele jaren gastheer en gastvrouw van de zeskamp, een vast onderdeel van het Volksfeest. Tot 1963 werd in de gracht rondom het kasteel een gondelvaart gehouden, waar duizenden bezoekers van heinde en verre op afkwamen. Helaas kon het feest dit jaar niet doorgaan, maar het boek, dat zaterdag in Laag- en Hoog-Keppel en Eldrik is rondgebracht, een mooi alternatief.

Foto: Han Uenk