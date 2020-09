Jubileum biljartafdeling van Sportclub Klarenbeek.

KLARENBEEK – Op de laatste zaterdag van augustus is het uitgestelde veertigjarig jubileum van de biljartafdeling van Sportclub Klarenbeek – corona-proof – gevierd. De afdeling biljart bestond op die dag bijna 41 jaar. De oprichtingsdatum is namelijk 31 augustus 1989.

De oprichters van destijds waren Rein Boerkamp en Bertus de Krosse. Als blijvend aandenken aan hen is er door Leida Boerkamp en Irma de Krosse, in het bijzijn van hun families, een plaquette onthuld, waarop een silhouet van Rein en Bertus is aangebracht door middel van spuitwerk. Dit zogenaamde ‘airbrush’-kunstwerk, gemaakt door Paul van Mourik, werd met applaus ontvangen.

Vervolgens benoemde namens de vereniging SC Klarenbeek Reinier Plante de historie van de biljartzaal welke destijds, tijdens de fusie tussen S.V. Pacelli en S.V. Klarenbeek, door de leden van de biljartafdeling is afgebouwd en nog steeds in gebruik is.

De biljartafdeling, met in totaal 65 leden, heeft nu als cadeau voor het veertigjarig jubileum een fraai gerenoveerde biljartzaal gekregen. Een compleet nieuw plafond, nieuwe spotjes, led-verlichting, wifi, inbouwspeakers en energiezuinige koelkasten. Verder is er geschilderd, behangen en zijn de gordijnen fris gewassen en gestreken. Alles: de biljartzaal, de hal, de trap en de toiletten ziet er spic en span uit. Ook is de verwarming van de biljarts circa 30 procent energiezuiniger gemaakt.

“Hulde aan de vrijwilligers die dit allemaal voor elkaar hebben gekregen”, aldus de organisatie.

Voorzitter Tonnie Brugman vertelt: ‘Biljarters, met name de ouderen, bleven deze zomer weg vanwege de hitte. Om deze reden is er een airco-installatie aangebracht door de firma Van Dalen. Vermeldenswaardig is dat de firma Van Dalen een fraaie prijsreductie kon geven doordat in eigen beheer (Theo Haagen) de elektrische installatie kon worden aangebracht. Ook een mooie sponsorbijdrage van 1500 euro door Rabobank Apeldoorn is het vermelden waard. De waardevolle cheque, aangeboden door Krista van Beek namens de Rabobank, werd onder luid applaus overhandigd. Hiermee is de kostenpost voor de aanschaf aanzienlijk verminderd.”

De airco-installatie kan behalve koelen, ook verwarmen in de winter en ventileren met buitenlucht. “Dit laatste is nu, in deze coronatijd, erg fijn.”

Bijschrift: Krista van Beek van de Rabobank overhandigt de cheque door aan voorzitter Tonnie Brugman.