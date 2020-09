Jan Willem Overvliet predikant in Dorpskerk Rheden

RHEDEN – Op zondag 6 september is Jan Willem Overvliet bevestigd als nieuwe predikant in de Dorpskerk van Rheden. De dienst werd ingeleid door Derk Floors (links op de foto), de vorige predikant, die op deze manier het stokje symbolisch overdroeg aan Overvliet.

Overvliet sprak in zijn preek over mensen die elkaar moeten blijven aanspreken en met elkaar in gesprek moeten blijven, juist ook als de meningen verschillen. Het was een sfeervolle dienst, waarbij het koor Con Colore ook haar medewerking verleende, al was het in kleinere bezetting dan gebruikelijk vanwege de coronamaatregelen. Verder waren er muzikale intermezzo’s op de piano door Christan Grotenbreg en op het orgel door Piet Cnossen. Tot slot sprak onder anderen Carol van Eert, burgemeester van de gemeente Rheden, ook nog een welkomstwoord tot de nieuwe predikant.

Overvliet kijkt terug op een mooie dag: “Het was een mooi en warm welkom, heel bijzonder. In coronatijd is alles zo anders dan anders, we hebben er het beste van gemaakt. Het is een prachtige kerk en je voelt de warmte om je heen.”

De dienst kan terugbekeken en beluisterd worden via www.dorpskerkrheden.nl.

Met de intrede van Overvliet gaat het nieuwe seizoen van start waarbij gelukkig ook in deze coronatijd toch weer allerlei activiteiten en evenementen georganiseerd worden in en rond de Dorpskerk Rheden.

Foto: Han Uenk