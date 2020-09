Isseltaler Musikanten in Openluchtheater de Pinkenberg

ROZENDAAL – De Isseltaler Musikanten, onder leiding van Cyrille van Poucke, geven voor het eerst na de coronapauze een gezellig Open Air-concert in Openluchttheater de Pinkenberg. Het optreden wordt gegeven op zondag 20 september om 14.00 uur

In juni hebben de muzikanten twee avonden gerepeteerd in het theater. Dat is het orkestleden zo goed bevallen dat zij er graag een optreden wilden geven. Cultuurbedrijf RIQQ liet er geen gras over groeien en plaatste een concert van de Isseltaler Musikanten op de theateragenda. Intussen was het Facebookfilmpje van de repetitie al meer dan 7.000 keer bekeken.

De Isseltaler Musikanten zijn gespecialiseerd in de Böhmische Egerländerblaasmuziek, maar komen gewoon uit het Gelderse IJsseldal en hebben hun standplaats in Rheden. De blaaskapel is uitgegroeid tot een toonaangevende kapel en staat onder leiding van Cyrille van Poucke. De Egerländermuziek is oorspronkelijk volksmuziek uit het Egerland, een regio in het noordwesten van Bohemen (tegenwoordig in Tsjechië rond de stad Cheb (Duits: Eger) en de rivier Eger (Tsjechisch: Ohře). De stad en de rivier heten in het Duits allebei Eger. De muziekstijl is gebaseerd op de Boheemse volksmuziek.

Kaarten kosten 7,50 euro en zijn alleen online te krijgen via de website van de Isseltaler Musikanten, www.isseltalermusikanten.nl. Telefonisch worden zo nodig betaalinstructies gegeven via tel. 026-3820245. Gezien de anderhalvemeterregel zijn er slechts 100 kaarten beschikbaar. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn er momenteel twee opties voor het kopen van een kaartje. Een ticket voor een soloplaats op een bankje of een ticket voor een duoplek. De duoplekken zijn bedoeld voor mensen die in één huishouden wonen en graag naast elkaar op een bankje zitten tijdens het optreden.