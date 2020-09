Inzameling voor Kerk in Actie

LOENEN – De Protestantse kerk in Loenen doet mee met de landelijke actie Kerk in Actie. In Nederland heeft de inzamelingsactie vorig jaar een fors bedrag opgeleverd. Er kwam maar liefst 23.482 euro binnen. Loenen heeft ook flink bijgedragen aan dit succes en wil graag flink doorgaan. In Loenen fungeert Rikie van Binsbergen als inzamel- en contactadres. Velen is het bekend dat afgedankte of overbodige spulletjes toch nog waarde hebben. Er wordt gezocht naar postzegels (ook buitenlandse), geboortekaartjes, oude mobieltjes, lege cartridges en toners, oud Nederlands- en buitenlands geld, oude ansichtkaarten. Vooral stadsgezichten zijn welkom, maar ook dubbele kaarten van Anton Pieck, Rien Poorvliet, Voor het Kind, Rie Kamer en anderen. Ook handgemaakt 3D-kaarten hebben waarde. Verzamelingen sigarenbandjes en postzegels kunnen ook ingeleverd worden. Spullen kunnen afgegeven worden bij Rikie van Binsbergen, Hameinde 10, tel. 055-5052458 of 06-12166038, r.binsbergen@upcmail.nl.