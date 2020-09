Inloophuis Dieren dag extra open

DIEREN – Nadat vanaf juni het Inloophuis Dieren weer voorzichtig van start is gegaan, kunnen de openingsdagen worden uitgebreid. De bezoekers zijn vanaf 1 september ook op de dinsdagen van harte welkom voor een kop koffie of thee.

De huiskamer van het Inloophuis aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 63 te Dieren is dan geopend op iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.De afgelopen drie maanden zijn goed verlopen. Ook de meeste vrijwilligers vinden het weer fijn om actief te kunnen zijn in het Inloophuis. De mensen die het Inloophuis in deze periode van herstart weer regelmatig bezochten, volgden keurig de genomen maatregelen op. Handen desinfecteren, de looprichting en de overige aangepaste regels blijken steeds meer vanzelfsprekend te gaan worden. De huiskamer is zodanig ingericht dat iedereen zich aan de 1,5 meter afstand kan houden. Sommige activiteiten zijn alweer bezig, zoals onder andere het inloopspreekuur van de Formulierenhulp van Humanitas, de schilderclub en de houtwerkplaats. Diverse andere activiteiten krijgen indien mogelijk in september een voorzichtige herstart. Voor meer informatie: zie de facebookpagina van het Inloophuis Dieren of neem contact op via activiteiten@inloophuisdieren.nl