EERBEEK – In De Kruiskerk in Eerbeek worden in september werken van kunstenaars die hebben meegedaan aan de landelijke Jan Mankeswedstrijd tentoongesteld. Publiek kan deze expositie bezoeken van woensdag 16 tot en met zaterdag 19 september en van woensdag 23 tot en met zaterdag 26 september, van 11.00 tot 16.00 uur. De ruimte is groot genoeg om anderhalve meter afstand te houden als er twaalf tot vijftien personen binnen zijn. Op zaterdag 12 september vindt de opening plaats, die alleen op uitnodiging toegankelijk is. In de maanden oktober en november zijn de kunstwerken ook nog te bezichtigen bij diverse Eerbeekse ondernemers in de winkel.

In 2020 is het een eeuw geleden dat de beroemde schilder Jan Mankes overleed. Hij woonde de laatste jaren van zijn leven in Eerbeek. Er zijn door Stichting 100 jaar Jan Mankes allerlei activiteiten ontplooid om dit te gedenken. Een daarvan was de zeer succesvolle landelijke wedstrijd “In de geest van Jan Mankes” waarbij kunstenaars uit het hele land werken konden insturen die door Mankes geïnspireerd waren. Hier deden maar liefst 335 mensen aan mee, die samen 655 kunstwerken instuurden. De vijftig beste werken zijn hieruit geselecteerd door een jury van deskundigen en een publieksjury. Deze vijftig werken zijn in de maand september in de Kruiskerk in Eerbeek te bekijken.

www.100jaarjanmankes.nl