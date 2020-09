Ik vind: Schijnveiligheid

Ik ben iemand die graag wil weten waarom dingen zo zijn. Iets klakkeloos aannemen omdat iemand het zegt ligt niet in mijn aard. Ik vind het bizar, dat je een niet-werkend mondkapje op moet in het OV bijvoorbeeld. Schijnveiligheid dus. Want de wel-werkende, die mag je niet op doen.

Absurd. Helemaal als je je verdiept in virussen. Die zijn nl niet levensvatbaar buiten het lichaam, en niet in UV licht. Ze zijn zo klein dat ze nooit binnen 1,5 meter op de grond zouden vallen maar door de lucht zweven.

Dan komen we op de 1,5 meter. Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat je dan veilig bent. Vervolgens de coronatest. Na onderzoek kom ik erachter dat die test daar nooit voor is bedoeld.

Wat blijkt? de PCR-test meet alleen een miniem stukje van een virus, een RNA deeltje, wat niet aantoont of je het hele virus hebt, welk virus, of je besmet bent, of dat je ziek bent.

Mensen hebben van nature allerlei bacteriën en virussen bij zich. De test is alleen als aanvullend te gebruiken bij klinisch onderzoek door een arts.

Iemand bestempelen als corona-patiënt, kan dus niet na alleen de PCR-test. Heel apart. Want dan komen ze met een corona-app. Daar kunnen mensen met een positieve uitslag op de ondeugdelijke PCR-test zich registreren. Aan de hand daarvan wordt gekeken of iedereen wel voldoende afstand (de ongefundeerde 1,5 m) houdt. Dus de app is gebaseerd op een test die niet klopt.

Daar komt bij dat de werkelijke cijfers van het RIVM laten zien dat corona zich hetzelfde gedraagt als een griepvirus, zelfs met minder doden. Deze feiten tonen aan dat we toch wel in een leugenachtige wereld leven, vindt u niet?

Begrijp me goed: een overlijden, aan welke ziekte dan ook, is verdrietig voor de betrokkenen. Maar dit klopt niet. Niemand hoeft mij te geloven hoor.

Maar doe zelf onderzoek. Kijk naar de cijfers en achtergronden. Of niet. Dat moet iedereen zelf weten natuurlijk.

Marion Hoefnagels

