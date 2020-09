Ik vind: Ontwikkelingen in de landbouw op Biljoen

Er gaan verschillende verhalen de ronde over de nieuwe plannen voor de landbouw op Landgoed Biljoen. Deze plannen hebben mogelijk gevolgen voor landschap en natuur.

De vlakbij het kasteel gelegen boerderij is al bijna helemaal leeg, de boerderij wordt waarschijnlijk afgebroken. De boer (80 koeien) staat op het punt naar het buitenland te vertrekken.

De gronden op Biljoen zijn eigendom van Geldersch landschap & Kasteelen. Het terrein en kasteel zijn indertijd met veel subsidie van de provincie aangekocht. Voorwaarde was dat er ook ruimte voor de natuur zou zijn. Inmiddels zijn enkele groenstroken aangelegd en worden sommige delen van het gebied extensief beheerd. Er zijn nu twee (?) boeren gevonden die met meer dan het dubbele aantal koeien op Biljoen willen gaan boeren. De gronden worden dus nog intensiever gebruikt dan nu al het geval was. En dat is vreemd omdat GLK van de Provincie subsidie heeft gekregen om het gebied ook als een ecologische corridor tussen Veluwe en IJssel in te richten en te beheren.

Ik ben bang dat het mooie gebied veel ecologische en landschappelijke waarden én veel ecologische potenties moet inleveren. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Kortom er zijn heel veel vragen en zorgen en er wordt veel gespeculeerd over de toekomstige situatie. Het wordt tijd dat de inwoners van Velp te horen krijgen wat er nu echt gaat gebeurt op Biljoen.

Dik Vlascor

Velp