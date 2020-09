Ik vind: Koi karpers op afvalcontainers

Ik wil graag reageren op het artikel ‘Koikarpers om afvaldumping tegen te gaan’ uit Regiobode week 32. Wat denken ze bij de gemeente? We plaatsen folieschilderingen op de afvalcontainers en dat mensen er dan geen afval meer naast zetten? Misschien in plaats van kosten te maken voor deze schilderingen hadden ze beter de prijs naar beneden kunnen doen, ook bij de werf. Want ik denk dat dat het is. Het is gewoon te duur, vinden sommige mensen en die zien dit als een oplossing. Zet het er maar naast, dan ruimt de gemeente het wel op en kost het ons niets. We gaan alleen straks met zijn allen meer voor de afvalstoffen betalen. Wel naïef om te denken dat een leuke folie mensen weerhoudt om afval naast de containers te zetten.

Ilonka Holtkamp,

Doesburg