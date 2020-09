Ik vind: Kleurrijk sinterklaasfeest

Afgelopen week las ik in Regiobode dat de gemeente Brummen graag zou zien dat het sinterklaasfeest kleurrijker zou worden op de scholen en bij het binnenhalen. Dit naar aanleiding van de maatschappelijke discussie van de laatste jaren over Zwarte Piet. Ook Apeldoorn heeft vorige week besloten dat er alleen nog maar roetveegpieten mogen. De gemeente Leeuwarden heeft besloten dat de Zwarte Pieten onveranderd blijven. Kijk, voor zo’n gemeente heb ik respect. De gemeente Brummen zou wat meer daadkracht kunnen tonen door haar oren niet naar die idioten laten hangen die nou al enkele jaren lopen te zeuren over onze cultuur. Hou eens op met dat politiek correcte geneuzel, maak een statement en zeg onomwonden dat Zwarte Piet blijft zoals wij Nederlanders gewend zijn en sluit daarmee meteen de discussie. Het is verdorie een kinderfeest. Mij lijkt dat de gemeente wel belangrijker zaken te doen heeft.

Kees Krelekamp, Eerbeek