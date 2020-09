Ik vind: Inhoud of nachtkaars?

Hoe belangrijk is een open en groen landschap? Leggen we de nadruk op natuurwaarden of bij het klimaat? Hoe gaan we om met cultuurhistorie? Over dit soort vragen gaat de Regionale Energie Strategie (RES).

Vorige week is in de gemeenteraad een belangrijk debat gevoerd over het eerste concept van de RES Arnhem-Nijmegen. Er is al veel over gesproken en geschreven. Terecht, want zonnevelden en windreuzen hebben een groot effect op het landschap, woongenot en welbevinden van inwoners.

Ons belangrijkste bezwaar tegen het eerste concept RES-bod is dat het vooral een zoektocht was naar plekken op de kaart zonder juridische obstakels voor zonnevelden en windmolens. Met een motie hebben wij de gemeente daarom gevraagd om in regioverband veel beter te kijken naar wat bijzonder is in onze regio en waar we zuinig op moeten zijn en te onderbouwen waarom is gekozen voor grootschalige energieopwekking in Spankeren en Velp. Want dit zijn de vragen die leven onder inwoners.

We zijn blij dat onze motie is aangenomen. Want natuurlijk zijn inwoners bereid tot een gesprek. Voor iedereen is het klimaatprobleem duidelijk en urgent. Maar een gesprek begint wel met inhoud en niet met een witte vlek op de kaart. Goede antwoorden zijn cruciaal als vertrekpunt voor het nog lange en complexe traject dat voor ons ligt. Anders gaan inwoners zich tegen het proces keren en zien we de RES met z’n allen langzaam als een nachtkaars uitgaan. En dat mag niet, daarvoor is het klimaatprobleem te urgent, daarvoor is de RES te belangrijk.

Peter Paul Geelen

CDA gemeenteraad Rheden